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26. 06. 2019

ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме

Участники летней сессии ПАСЕ в среду, 26 июня, одобрили резолюцию, подготовленную Мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Результаты соответствующего голосования объявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, еще 15 воздержались.

Вместе с тем, Ассамблея отказалась поддержать поправку в резолюцию относительно осуждения аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

Таким образов Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.

Ранее член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Леонид Емец сообщал, что Регламентный комитет ПАСЕ, признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. 

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

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Источник: korrespondent.net

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