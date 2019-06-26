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26. 06. 2019

На Киевщине ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киевской области нелегальную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 26 июня.

Отмечается, что злоумышленники регулярно посещали так называемые "слеты коллекционеров", которые периодически проводятся в Киеве.

"Там они покупали составные части оружия времен Второй мировой войны, из которых собирали боевое огнестрельное оружия для дальнейшей реализации представителям криминальных кругов. Подпольная мастерская располагалась в Киевской области в частном доме одного из участников группы", – рассказали в СБУ.

Оперативники задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами, которых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли пистолет-пулемет, пулемет, три пистолета, две винтовки, почти 500 патронов и комплекты деталей для сборки огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

Накануне стало известно, что СБУ перекрыла канал поставки оружия из Европы. Во время обысков в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, 11 пистолетов марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

Также в Одессе задержали группу торговцев оружием. Оперативники задокументировали факт реализации злоумышленниками двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова.

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Источник: korrespondent.net

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