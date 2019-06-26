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26. 06. 2019

Украина покидает ПАСЕ после возвращения РФ

Украинская делегация не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как в ПАСЕ вернули российскую делегацию и восстановили все ее полномочия. Об этом в среду, 26 июня, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев на странице в Facebook.

"Преступников оставили безнаказанными. Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников вне ПАСЕ. Все время их пытались вернуть разными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала - не выдержал Совет Европы", - написалАрьев.

Он также отметил, что следующий созыв Верховной Рады должен будет сам решить, участвовать ли ему в работе "дискредитированной организации".

Как сообщалось, сегодня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

Накануне украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации.

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Источник: korrespondent.net

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