РФ в ПАСЕ: семь стран объявили демарш

Национальные делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.
Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии покидают сессию ПАСЕ и отправляются домой, чтобы чтобы проконсультироваться со своими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях.
"Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.
Данное заявление, совместно подписанное делегациями семи стран зачитала представительница латвийской делегации в ПАСЕ Линда Озола.
Она также подчеркнула, что будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку "Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает".
"Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она найдет способ решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, сегодня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby