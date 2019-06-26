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26. 06. 2019

Зеленский встретился с семьями погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 26 июня.

Присутствовавшие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство, несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения или огнестрельных ранений. Иногда даже есть свидетели убийства и известны имена тех, кто совершил преступление.

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов рассказал, что лично он столкнулся с подобным осенью прошлого года, когда одного из его сослуживцев убили, затем повесили и списали на банальное самоубийство.

"Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", – отметил он.

Зеленский взял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке.

Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина, – сказал Зеленский.

Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время устроить встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Нацгвардии, Военной службы правопорядка, Минобороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.

Ранее в Донецкой области военный на позиции подорвал себя и двух сослуживцев. В результате взрыва сам подрывник и военный, с которым у него возник конфликт, погибли. Еще один солдат получил ранения.

Также СМИ сообщали, что в городе Чугуев был найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.

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Источник: korrespondent.net

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