Под Киевом масштабный пожар на складе секонд-хенда

Вечером в среду в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник крупный пожар на территории склада с секонд-хендом. Об этом сообщает ГСЧС 26 июня.

Отмечается, что пожар охватил площадь в 7500 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

С огнем борются 70 человек и 13 единиц специальной техники. Также отмечается, что ГСЧС создает резерв сил для тушения пожара.

В свою очередь Информатор сообщает, что горят склады прмо за гипермаркетом Ашан, который находится на Большой Окружной.

Фото: Информатор

Накануне в Закарпатской области загорелся отель, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать. При этом огонь уничтожил кровлю и мансардный этаж отеля, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей.

Также сообщалось, что во Львовской области произошел пожар на газопроводе возле села Пятничаны Стрыйского района.

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Источник: korrespondent.net