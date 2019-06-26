ПАСЕ провалила голосование за депутата РФ на пост вице-спикера

Председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования в среду, 26 июня, не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Радио Свобода.

За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 делегат при необходимом большинстве в 158.

Позже состоится второй тур голосования, при котором достаточно простого большинства голосов. Участие в голосовании, однако, должны взять не менее половины делегатов ассамблеи.

В прошлом году против Леонида Слуцкого ряд российских журналисток выдвигали обвинения в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.

Как сообщалось, сегодня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. Также делегации шести других стран объявмили демарш из-за возвращения России.

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Источник: korrespondent.net