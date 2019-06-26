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26. 06. 2019

Избран новый генеральный секретарь ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем Совета Европы. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 26 июня.

Мария Пейчинович-Бурич сменит Турбьерна Ягланда, полномочия которого истекают в октябре 2019 года. Она будет руководить ПАСЕ до 2024 года.

На пост генсека претендовали она и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Как сообщалось, сегодня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. Также делегации шести других стран объявили демарш из-за возвращения России.

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Источник: korrespondent.net

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