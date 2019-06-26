Губернаторы Зеленского. Кого отправят в регионы

Владимир Зеленский продолжает менять под себя вертикаль власти в стране. Дошло дело и до регионов. Определены первые восемь новых глав областных организаций.

Одобрение их кандидатур на заседании правительства прошло не без скандала.

Корреспондент.net собрал информацию о новых губернаторах.

Маленький скандал

В Кабинет министров список кандидатов, которых Зеленский предлагают на должности председателей областных государственных администраций, поступил утром в среду, 26 июня.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сразу же заметил, что правительству не известно, кто эти люди и как они стали кандидатами в губернаторы.

По закону председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров, а не наоборот. С другой стороны, процедура внесения кандидатур четко не выписана. Но и очевидно то, что без одобрения президента рассмотрение кандидатур бесперспективно.

Поэтому теперь без конкурсов и обсуждений уже новый президент Владимир Зеленский расставляет своих людей в регионы.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил рассмотреть кандидатуры губернаторов в открытом режиме.

"Это политические фигуры, они будут принимать политические решения в переходной период. В связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным главам ОГА и их позиция, должны быть известны всей стране", - сказал Кириленко.

Его позицию поддержал вице-премьер Павел Розенко: "Общество на последних демократических президентских выборах, мне кажется, дало сигнал, что в будущем все кадровые решения должны проходить публично, прозрачно, красиво, чтобы никто никого не смог заподозрить в кулуарных схемах, договорняках, шахматках".

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь предложил провести собеседование с кандидатами от Зеленского без присутствия СМИ. "Когда мы определимся, что кого-то поддерживаем или нет, мы сообщим публично", - сказал он.

Затем в спор вмешался министр внутренних дел Арсен Аваков. "Не нужно превращать заседание Кабмина в политический клуб. Есть процедура, которую предложил премьер-министр. Собеседование - это не публичное аутодафе, это ответы на вопросы. После этого каждый из нас сможет сказать: нет, я не согласен, или да, я согласен", - сказал он.

Розенко съязвил, что министр внутренних дел и сам политическая фигура.

Кириленко после этого сказал, что процедура согласования - это совсем не собеседование, на что Гройсман ответил обвинением в двойном походе: "Раньше мы назначали глав ОГА и это решение не обсуждали, а теперь нужно обсуждать. Почему? Потому что президент поменялся? Так что, теперь нужно блокировать его право назначать глав администраций? Не нужно. Внесет - мы поговорим с этими людьми".

В итоге предложение Кириленко об открытом обсуждении поддержали только 4 участника заседания.

Вице-премьер же не успокоился и сказал, что участвовать в обсуждении кандидатур глав ОГА не будет.

В конце концов, премьер Гройсман попросил всех успокоиться, и заседание перешло в закрытый режим.

Одесская область – самая скандальная

В Одесской области Зеленский предлагает назначить губернатором бизнесмена Андрея Андрейчикова. Он - один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине, возглавляет общественную организацию Ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Жена Андрейчикова Елена - выпустила пять сборников рассказов. Одесские СМИ называют Андрейчикова "мужем известной писательницы".

Андрейчиков в 2018 году заработал 3 миллиона 96 тысяч гривен, а его жена – около 13 тысяч. Супруги хранят наличкой 1,4 миллиона гривен и 136 тысяч долларов.

Близкий бизнес-партнер Андрейчикова - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко. Козаченко официально перевел в фонд партии Зеленского Слуга народа три миллиона гривен. Так что назначение Андрейчикова в Одессе уже называют расплатой за финансовую поддержку на выборах.

Волонтер Наталя Карташова (Пранжу) разом із іншими волонтерами і активістами проти нового керівника одеської ОДА Андрія Андрейчикова. Обіцяють з завтрашнього дня безстрокову акцію під Офісом президента в Києві pic.twitter.com/7IH4KVDiV8 — Michael Shtekel (@mishajedi) 26 июня 2019 г.

Первые протесты

У здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения президентом Владимиром Зеленским Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА.

В случае окончательного назначения Андрейчикова организаторы митинга намерены ехать в Киев под здание офиса президента.

Одесские активисты обвиняют Андрейчикова в знакомстве и связях с одним из одесских сепаратистов, лидером партии Родина, бывшим депутатом Рады Игорем Марковым.

Хотя сам Андрейчиков заявил, что не знаком с Марковым.

Львовская область через Facebook

Кандидата на должность Львовской ОГА Маркияна Мальского Зеленский выбрал через Facebook. Это адвокат, кандидат юридических наук, председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Специализируется на предоставлении юридической поддержки в инвестиционных проектах. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

В 2011 году был внештатным советником губернатора Львовской области по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Киевская область

Михаил Бно Айриян в 2015-2016 годах занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, где занимался координацией работы министерства на международном направлении, вопросами евроинтеграции и координации обязательств в рамках Энергетического Сообщества.

С апреля 2018 года он стал заместителем директора госпредприятия Укрэнерго по коммуникациям и вопросам международного сотрудничества.

Теперь он кандидат в губернаторы Киевской области, хотя в 2016 году он претендовал на должность главы Житомирской ОГА.

Его месячный оклад на посту заместителя директора Укрэнерго составлял 630 тысяч гривен. То есть в зарплате ему теперь придется значительно ужаться.

Херсонская область со шлейфом

Юрий Гусев –кандидат в главы Херсонской ОГА, бывший заместитель министра обороны.

Он возглавлял общественное объединение Землячество Херсонщины, в совет которого также входят скандальные председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Последние трое – фигурирует в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Мангер и вовсе главный подозреваемый в организации убийства.

17 июня Гусев заявил про свой выход из объединения Землячество Херсонщины.

24 июня на сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой не назначать Гусева главой Херсонской ОГА.

"Согласно сообщениям СМИ и публикациям народных депутатов Украины, это лицо является фигурантом многих коррупционных скандалов, в том числе в сфере осуществления госзакупок для армии. Назначение такого лица будет противоречить всему тому, благодаря чему вы на последних выборах стали президентом Украины, обещая новые лица народу Украины и реальную борьбу с коррупцией", - пишет автор петиции Дмитрий Исаенко.

Протестовать против назначения Гусева пришли активисты и под Кабмин. На их плакатах были надписи "Нет реинкарнации старой власти. Уберите коррупционера Гусева от Херсонщины".

Гусева связывают с бывшим вице-премьером Украины Валерием Хорошковским, от партии которого Команда озимого поколения он баллотировался в Раду в 2002 году.

Кондитер в Закарпатье

Бизнесмен из Мукачево, владелец кондитерских Бондаренко Игорь Бондаренко возглавит Закарпатскую область. Уроженец Евпатории занимается кондитерским делом с 14 лет.

Сейчас он владелец сети из 7 кофеен в Мукачево и Ужгороде, еще в несколько кофеен региона поставляет кондитерские изделия на продажу, а это более 80 наименований.

Несколько лет назад кофейни Бондаренко стали объектом расследования программы Ревизор Ольги Фреймут, телеведущей очень понравилось в заведениях будущего губернатора, но рекомендацию программы они так и не получили, так как Фреймут со съемочной группой не допустили в производственный цех.

Российский след в Черкасской области

Бизнесмен Игорь Шевченко – может возглавить Черкасскую ОГА. Он владелец фирмы, которая занимается переработкой и консервированием мяса домашней птицы.

Черкасские интернет-издания называют Шевченко "бизнесменом с недвижимостью в России".

Шевченко задекларировал квартиру в России площадью 104 квадратных метра, приобретенную им в 2017 году, а также нежилое помещение и земельный участок, которыми он владеет совместно со ставропольськими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Донецк и Луганск

Новым главой Луганской ОГА станет 55-летний Виталий Комарницкий, ректор Луганского госуниверситета внутренних дел. В прошлом он был членом Партии регионов, депутатом Луганского областного совета от ПР.

Комарницкий выехал из Луганска 15 сентября 2014 года, на следующий день университет прекратил работу. ВУЗ пытались запустить в Сумах и Николаеве, на данный момент он располагается в Северодонецке.

У Комарницкого двое сыновей, один из них работает прокурором в Главной военной прокуратуре. Второй имеет российское гражданство и проживает в Москве.

Председателем Донецкой ОГА станет 33-летний военный прокурор из Ужгорода Павел Кириленко, который является уроженцем Горловки Донецкой области.

Согласно декларации будущего губернатора, все недвижимое имущество его семьи - квартира, гараж и земельный участок - находится в Горловке. Семья проживает в служебной квартире.

Источник: korrespondent.net