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26. 06. 2019

В Венесуэле заявили о новой попытке госпереворота

В Венесуэле предотвращена очередная попытка государственного переворота. Об этом сказал министр связи и информации Хорхе Родригес, сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег (для осуществления переворота – ред.)", – заявил он на пресс-конференции.

По словам Родригеса, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.

"Было три боевые группы – группа Сукре, группа Ландер и группа Улисес. Целью группы Сукре был захват и убийство президента Мадуро", – сказал он.

Родригес уточнил, что противники Мадуро наняли для этой цели "израильских, американских и колумбийских террористов".

Помимо нынешнего президента они должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.

Ранее в январе группа военнослужащих Нацгвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против Николаса Мадуро. Вскоре власти объявили об аресте "маленькой группы налетчиков и предателей родины", которые собирались "творить насилие и насаждать тревогу у населения".

А в апреле временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о переходе на его сторону части военных, до сих пор считавшихся верными главе страны Николасу Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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