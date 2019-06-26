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26. 06. 2019

США согласовали санкции против Nord Stream -2


В Конгрессе США согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода Северный поток-2. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрея Коболева на своей странице в Facebook в среду, 26 июня.

По его словам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

"Решение комитета – важный шаг на пути к принятию санкций. Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", – заявил Коболев.

Глава Нафтогаза также отметил, что этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов РФ и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", – подчеркнул Коболев.

В России ответили на угрозы США по Nord Stream-2

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток - 2.

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Источник: korrespondent.net

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