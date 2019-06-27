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27. 06. 2019

Иран ответил на угрозы Трампа


Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности "уничтожить" Иран, передает CNN.

По его словам, слова Трампа свидетельствуют о незаконных намерениях США. Соединенные Штаты не смогут "уничтожить" Иран, уверен Джавад.

Министр подчеркнул, что Трамп должен помнить о наличии устава ООН, согласно которому подобные угрозы незаконны.

Ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.

При этом президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.

Напомним, на прошлой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

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Источник: korrespondent.net

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