Иран ответил на угрозы Трампа

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности "уничтожить" Иран, передает CNN.
По его словам, слова Трампа свидетельствуют о незаконных намерениях США. Соединенные Штаты не смогут "уничтожить" Иран, уверен Джавад.
Министр подчеркнул, что Трамп должен помнить о наличии устава ООН, согласно которому подобные угрозы незаконны.
Ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.
При этом президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.
Напомним, на прошлой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.
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Источник: korrespondent.net
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