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27. 06. 2019

Трамп планирует хороший разговор с Путиным

 

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что диалог с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке будет "хорошим". 
 
"У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело", – ответил политик на вопрос журналиста CNN Сары Вествуд о том, попросит ли он российского коллегу "не вмешиваться в выборы в 2020 году".

Here's Trump telling @sarahcwestwood that his conversations with Putin are "none of your business" pic.twitter.com/yri2cm2r6S

— Dave Brown (@dave_brown24) June 26, 2019

 
Напомним, президенты России и США встретятся в третий раз – 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и Украине.

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Источник: korrespondent.net

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