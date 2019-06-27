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27. 06. 2019

ЦИК утвердил бюллетени для голосования на выборах


Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля , сообщила пресс-служба ЦИК 26 июня.
 
Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.
 
В одномандатных избирательных округах бюллетени изготавливаются по разным размерам в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты. В частности, до шести кандидатов - размером 200х200 мм, до 11 кандидатов - размером 200х300 мм, до 18 кандидатов - размером 200х400 мм, до 33 кандидатов - размером 200х600 мм, до 50 кандидатов - размером 200х800 мм.
 
В бюллетене, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов. При этом в случае полного совпадения данных сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения.
 
Текст бюллетеня печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе песочного цвета.
 
На бюллетене во всех округах содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.
 
На бюллетене также будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Стало известно, сколько украинцев изменили место голосования

Напомним, ранее партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах.

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Источник: korrespondent.net

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