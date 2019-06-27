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27. 06. 2019

У Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса


В Офисе президента Владимира Зеленского прошло совещание, на котором обсуждались экономические проблемы Донбасса, сообщила пресс-служба Администрации президента в Facebook вечером 26 июня.
 
"Сегодня в Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса", - говорится в сообщении.
 
Доклады по теме экономики Донбасса представили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также ряд специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.
 
"Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами", - говорится в сообщении.
 
По результатам совещания принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для отработки конкретных шагов в рамках стратегии президента по развитию Донбасса.

На Донбасс приехал глава Военного комитета ЕС

Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил. Так, разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней с 26 по 28 июня.

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Источник: korrespondent.net

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