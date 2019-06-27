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27. 06. 2019

Трамп не встретится с Ким Чен Ыном на саммит G20


Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки на саммит G20.

"Я встречусь со многими людьми. Не с ним. Но возможности для разговора с ним могут быть различными", - сказал Трамп журналистам 26 июня.
 
Напомним, саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня. Запланирована встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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