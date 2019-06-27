Студент из Австралии пропал в КНДР

В Северной Корее пропал студент из Австралии, сообщает ABC в четверг, 27 июня.
По данным телеканала, 29-летний Алек Сигли в прошлом году отправился в Пхеньян для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена.
Кроме учебы он занимался развитием своей туристической компании, которая специализируется на турах в КНДР.
Друзья студента обратились в австралийский МИД и рассказали, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в соцсетях.
Дипломаты разбираются в произошедшем.
Напомним, в 2017 году Пхеньян вернул США студента Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице.
На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер. Американские медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
В КНДР утверждают, что студент получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость