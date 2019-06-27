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27. 06. 2019

Студент из Австралии пропал в КНДР


В Северной Корее пропал студент из Австралии, сообщает ABC в четверг, 27 июня.

По данным телеканала, 29-летний Алек Сигли в прошлом году отправился в Пхеньян для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена.

Кроме учебы он занимался развитием своей туристической компании, которая специализируется на турах в КНДР.

Друзья студента обратились в австралийский МИД и рассказали, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в соцсетях.

Дипломаты разбираются в произошедшем.

Напомним, в 2017 году Пхеньян вернул США студента Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице.

На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер. Американские медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

В КНДР утверждают, что студент получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно.

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Источник: korrespondent.net

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