Итоги 26.06: Отвод войск на Донбассе и рост пенсий



Кабмин повысил пенсии 2,5 млн украинцам

Кабинет министров одобрил проект постановления о повышении с 1 июля пенсий украинцам с длительным трудовым стажем.

Повышение предусматривается в случае, когда лица с длительным трудовым стажем имеют невысокий размер пенсионных выплат.

"2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2000 гривен. С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста," - сказал премьер Владимир Гройсман.

Кабмин утвердил все кандидатуры Зеленского на глав ОГА

Правительство согласовало все восемь кандидатур на должности председателей областных государственных администраций, которые предложил президент Владимир Зеленский.

Так, главой Донецкой ОГА предлагалось назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

ПАСЕ возобновила права России в полном объеме

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, подготовленную Мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Украинская делегация заявила, что не будет участвовать в работе ПАСЕ. Кроме того, в знак протеста члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии покинули сессию ПАСЕ и отправились домой, чтобы проконсультироваться со своими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях.

Зеленский встретился с семьями погибших бойцов ВСУ и Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.

Украинские военные начали отвод сил на Донбассе

На Донбассе согласовали разведение сил. Украинские военные проведут разведение сил в Станице Луганской в течение трех дней с 26 по 28 июня.

В Штабе операции Объединенных сил отметили, что разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе.

Пожар в Нотр-Даме - следователи назвали причину

Оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. Об этом заявил представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

"Никакие элементы не указывают на преступный поджог", - сказал он. По мнению следователей и экспертов, пожар мог быть вызван незатушенной сигаретой или нарушением в работе электрической проводки.

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Источник: korrespondent.net