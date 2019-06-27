В РФ произошла авария с пассажирским самолетом: есть жертвы

Пассажирский самолет Ан-24 в четверг, 27 июня, совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева.
Отмечается, что семь человек были травмированы во время посадки.
"В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сообщил пресс-секретарь
Самолет Ан-24 авиакомпании Ангара вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.
"После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета", - уточнил Фишев.
В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
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Источник: korrespondent.net
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