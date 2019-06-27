Российские военные покинули Венесуэлу

Российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Об этом в среду, 26 июня со ссылкой на посольство РФ сообщило DW.

В то же время, не уточняется, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал.

В дипведомстве подчеркнули, что речь шла о выполнении рабочих контрактов, а не о российском военном присутствии, что не содержит элементов дестабилизации обстановки.

Напомним, в марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных. В МИД РФ заявили, что российские военные специалисты прибыли для обслуживания поставленной в эту страну военной техники.

В свою очередь президент США Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net