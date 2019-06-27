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27. 06. 2019

Украина приветствует санкции США против российского газа

В посольстве Украины в США приветствовали согласование комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего введение санкций против российских энергетических трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Об этом в четверг, 27 июня, говорится на странице посольства в Facebook.

"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта О защите энергетической безопасности Европы, который предусматривает введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в том числе Северного потока - 2 и Турецкого потока", - отметили дипломаты.

В законопроекте говорится, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

"Именно Северный поток-2 и Турецкий поток служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа по территории Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что будут "продолжать тесную работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

Напомним, накануне в Конгрессе США согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода Северный поток-2. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток - 2.

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Источник: korrespondent.net

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