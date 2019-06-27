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27. 06. 2019

Выход Украины из ПАСЕ нецелесообразен - Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что выход делегации Украины из ПАСЕ был нецелесообразен. Об этом он сказал в среду, 26 июня, в эфире Украинского радио.

"Позиция партии Слуга народа такова, что выходить сейчас из ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене", - сказал Разумков.

Глава партии Слуга народа также заявил, что "развернуться и уйти – неконструктивно".

Однако он отметил, что позиция новой Верховной Рады, которая будет избрана 21 июля, сможет повлиять на дальнейшие события в данной сфере.

Напомним, накануне ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран также объявили демарш.

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Источник: korrespondent.net

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