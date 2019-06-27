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27. 06. 2019

Суд снял с розыска главреда Страны Игоря Гужву

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы. Об этом в четверг, 27 июня, сообщают Українські новини со ссылкой наответ Генеральной прокуратуры.

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - сказано в нем.

Отмечается, что дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.

Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция сайта Страна.ua требовала от него деньги за неразмещение компрометирующих материалов.

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Источник: korrespondent.net

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