Эскалация на Донбассе: 39 обстрелов за сутки

На Донбассе за прошедшие сутки сепаратисты 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, обстрелы велись в районе Старогнатовки, Камянки, Богдановки, Павлополя, Новоселовки второй, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Опросного, Водяного, Талаковки.

Также позиции украинских защитников обстреливали вблизи Луганского, Крымского, Зайцевого, Майорска, Новолуганска, Гладосова, Южного, Катериновки, Майского.

"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевое травмирования. По данным разведки 25 июня двое противников уничтожены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Опытного, Старогнатовки, Хутора Свободного, Золотого-4, Новгородского, Луганского, Орехова, Новолуганского.

Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил, которое началось в Станице Луганской 26 июня и будет длиться три дня.

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Источник: korrespondent.net