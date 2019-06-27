В Полтавской области разбился дельтаплан, есть жертвы

Вблизи города Кобеляки в Полтавской области в четверг, 27 июня упал дельтаплан, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 6 утра. Спасатели сообщают, что сейчас устанавливаются принадлежность дельтаплана и личности погибших.

Напомним, сегодня утром в России произошла авария с пассажирским самолетом, два пилота погибли.

А в начале июня в Грузии 70-летний украинец упал в море на дельтаплане.

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Источник: korrespondent.net