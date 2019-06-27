На Мадагаскаре 15 человек погибли в давке на празднике

На одном из стадионов в столице Мадагаскара в среду, 26 июня, 15 человек и 75 пострадали в результате давки, сообщает Синьхуа.

Во второй половине дня на стадионе Махамасина в столичном Антанариву состоялось мероприятие по случаю Дня независимости. Около 17:00 вовнутрь стадиона была приглашена часть собравшихся зрителей. Большое количество желающих одновременно устремились к воротам, в результате чего образовалась давка, в которой погибли люди.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина выразил соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, весной в Северной Ирландии в давке на дискотеке погибли трое подростков.

Ранее в Нигерии в результате давки после речи президента страны Мохаммаде Бухари погибли 14 человек.

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Источник: korrespondent.net