В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность

Наивысший уровень пожарной опасности сохранится в Украине в четверг, 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.
По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
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Источник: korrespondent.net
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