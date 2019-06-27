В Сумской области напали на кандидата в депутаты

В Конотопе неизвестные жестоко избили бывшего мэра города Артема Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец). Об этом в четверг, 27 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что нападение произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.

"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство.

Более детальную информацию обещают сообщить позже.

Депутат Сумского облсовета Елена Сердюк опубликовала фотографию избитого политика и связала избиение с тем, что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Сердюк также обвинила нардепа Игоря Молотка в причастности к нападению.

Как известно, Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя Свободы Артема Семенихина. В августе 2018 года депутаты Конотопского горсовета проголосовали за его отставку. После этого секретарем горсовета, который должен исполнять обязанности мэра, избрали Татьяну Сизон (фракция Родной город). Семенихин заявил, что обжалует действия депутатов в суде.

Ранее в Запорожской области избили и ограбили двух полицейских. А в Черкассах избитый журналист умер в больнице.

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Источник: korrespondent.net