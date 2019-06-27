В РФ заявили о ликвидации канала контрабанды оружия из Украины

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого округа РФ задержали 11 человек, которых подозревают в контрабанде оружия из Украины и Литвы. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что у организатора и десяти участников группировки изъяли 33 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Среди них - семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов и пистолет-пулемет. Кроме того, у контрабандистов обнаружили три ручные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 комплектующих оружия.

Также сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения.

Ранее в ФСБ заявляли, что на границе с Крымом задержали украинку с оружием.

А в Украине раскрыли сеть информаторов ФСБ среди украинских силовиков.

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Источник: korrespondent.net