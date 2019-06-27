Пассажир снял жесткую посадку АН-24 в России

Пассажир снял на видео аварийную посадку самолета Ан-24 в России. На появившихся в сети кадрах видно, как при посадке у самолета ломаются шасси. В салоне слышны крики.

Когда автор ролика перестает снимать происходящее через окно иллюминатора, начинается пожар.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске в 10:20 по местному времени.

После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

В результате происшествия два пилота погибли, пострадали 22 человека.

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Источник: korrespondent.net