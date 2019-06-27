Богдан не исключает, что будет претендовать на пост премьера

Руководитель офиса президента Андрей Богдан не исключает, что может стать премьер-министром в будущем. Об этом он заявил в интервью 1+1 в среду, 26 июня.

"Пока нет, но nobody knows (кто знает - ред.)", - ответил Богдан на вопрос журналиста на счет того, амбициозный ли он человек и могут ли его увидеть когда-то в кресле премьер-министра.

Богдан провел экскурсию по своему кабинету - он занимает бывший кабинет Леонида Кучмы.

"Вы знаете, что это кабинет, где Леонида Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу. Диван, под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на четвертый этаж. А этот кабинет остался для главы АП. Здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", - отметил Богдан.

Он также рассказал, что зарплата руководителя офиса президента составляет около 24 тысяч гривен, но он ее еще не получал. Богдан уверяет, что не держится за должность - говорит, что если докажут, что он после люстрации не может занимать этот пост, то он уйдет.

"Могут меня убрать? Могут, пусть уберут. Глава Администрации президента не является той должностью, которая подпадает под люстрацию. И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что вокруг назначения главы АП разгорается скандал. Нардеп Егор Соболев заявил, что президент нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой своей Администрации.

У Зеленского заявили, что Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.

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Источник: korrespondent.net