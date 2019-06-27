Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает Reuters в четверг, 27 июня, во время мероприятия Меркель начала сильно дрожать.

По данным информагентства, представитель Меркель опроверг предположения о ее нездоровье. По его словам, Меркель намерена участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в частности на церемонии вступления в должность нового министра юстиции ФРГ.

"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", - отметил представитель Меркель.

О недомогании 64-летней Меркель заговорили после ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 18 июня. Тогда канцлеру стало плохо, ее начало трясти.

Позже Меркель объяснила, что причиной недомогания стали обезвоживание и жара.

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Источник: korrespondent.net