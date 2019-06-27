Суд признал Киву виновным в клевете на Гандзюк

Суд удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк Виктора к Илье Киве и Еспресо.TV и признал, что Кива сообщил в прямом эфире недостоверную информацию относительно херсонской активистки. О таком решении Соломенского районного суда Киева сообщил в четверг, 27 июня, адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Найем отметил, что 26 июня своим заочным решением суд:

- признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

- обязал Киву в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что следующая информация не соответствует действительности: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

- взыскать с Киви на пользу Виктора Михайловича Гандзюк судебный сбор в размере 1409,60 грн.

"В том же самом эфире на 05 минуте 38 секунде Кива говорит дословно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно пришло время", - подчеркнул Найем.

Ранее сообщалось, что суд продлил меру пресечения Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что Зеленский согласился встретиться с отцом Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net