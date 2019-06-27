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27. 06. 2019

Главу Госрезерва отстранили от работы

Кабинет министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения должностных обязательств до окончания дисциплинарного производства. Об этом Мосийчук сообщил в Facebook.

"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждения принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Ни одного аргумента и возможности объяснить перед заседанием правительства ситуацию. Третья попытка устранить меня от выполнения обязанностей за почти четыре года моего пребывания на должности. На этот раз для господина первого вице-премьер-министра – удачная", - написал глава Госрезерва.

Он добавил, что намерен отстаивать "свою честь и достоинство" в суде.

Напомним, осенью 2016 года в Госрезерве провели обыски из-за подозрений в проведении незаконных торгов по закупке 17 тысяч тонн дизельного горючего на 257 млн грн.

Ранее стал известно, что суд отказался отстранить главу Госрезерва. Суд не счел недостаточными риски в пребывании Вадима Мосийчука на должности главы ведомства, приведенные прокурорами.

Накануне силовики провели обыски у Мосийчука. Ему вручили подозрение по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: korrespondent.net

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