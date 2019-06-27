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27. 06. 2019

Офицер ВВС Бразилии вез на саммит G20 39 кило кокаина

В Испании задержали сержанта Военно-воздушных сил Бразилии, которого подозревают в перевозке 39 килограммов кокаина. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Бразилии.

Отмечается, что 38-летний офицер Маноэль Силва Родригес был задержан 25 июня в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолета, сопровождавшего президента Бразилии на саммит G20 в Осаке. Сам президент летел в отдельном самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в Twitter, что его команда не причастна к перевозке крупной партии наркотиков. Также он потребовал расследовать случившееся и наказать виновного.

Напомним, в прошлом году разразился скандал из-за 389 килограммов кокаина, которые нашли в российском посольстве в Аргентине, и которые должны были отправиться в Россию и европейские страны.

Жандармерия Аргентины также обнародовала фото, как утверждалось, президентского самолета, в который грузят кокаин.

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Источник: korrespondent.net

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