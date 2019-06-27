Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июня 2019, четверг, 14:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
27. 06. 2019

Партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию

Всем партиям, которые пройдут в Верховную Раду, государство возместит траты на предвыборную агитацию. Возмещение не может превышать сумму избирательного фонда партии. Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на пресс-конференции в четверг, 27 июня.

"8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон о противодействии и предотвращении политической коррупции. Как раз этим законом были внесены изменения в избирательное законодательство. Одна из ключевых инноваций, которая раньше не применялась в Украине - государство фактически заплатит за агитацию определенных политических партий", - заявил Рыбачок.

Аналитик утверждает, что в случае получения политической  партией права на участие в распределении депутатских мандатов она получит от государства компенсацию за потраченные на предвыборную агитацию средства.

Рыбачок подчеркнул, что общий максимальный размер избирательного фонда прошедших в Раду партий может составлять около 2 миллиардов гривен, и эту сумму партиям вернут из денег налогоплательщиков.

"То есть налогоплательщики профинансируют политические партии на несколько миллиардов гривен. Если мы посчитаем, что в парламент пройдет 5 политических партий и они потратят по максимуму, по 360 млн гривен, то это уже будет составлять около 2 миллиардов гривен", - отметил аналитик.

Напомним, что согласно последним социологическим опросам, в Верховную Раду попадают пять партий.

Кандидат от Слуги народа сделал 20 ошибок в резюме

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.