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27. 06. 2019

На трассе Киев-Чоп столкнулись семь автомобилей

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в которой пострадал 37-летний мужчина, водитель автомобиля Subaru Forester, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

"По словам 20-летнего водителя, в его грузовике MAN F2000 с полуприцепом KOGEL SN отказали тормоза. В результате произошло столкновение с грузовиком Volvo FH12 с полуприцепом STOKOTA, с автомобилем Subaru Forester, автомобилем BMW 318, автомобилем Skoda Fabia, автомобилем Renault Clio 78 и грузовиком Volvo FH42 с полуприцепом SCHWARZMULLER. Пострадавшего из ранее упомянутого легкового автомобиля забрала скорая", - говорится в сообщении.

Авария усложнила движение, поэтому патрульные полицейские обеспечивали регулирование до 3 часов ночи. Причины ДТП выясняет следствие.

Ранее в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошло лобовое столкновение двух легковушек, в котором погибли оба водителя. Также пострадали два их пассажира.

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Источник: korrespondent.net

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