В британском парламенте обнаружили следы кокаина

Следы кокаина обнаружены в здании британского парламента, в том числе и в крыле, где расположены кабинеты членов Палаты общин. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила газета The Sun.

По данным издания, наркотик был обнаружен в Вестминстере при проведении простого теста с использованием бледно-розовых салфеток, которые становятся синими в случае наличия следов кокаина. Таким образом, положительный результат был выявлен в четырех из девяти исследуемых мест.

Больше всего кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

Следы наркотика также были найдены в других туалетах, которыми пользуются депутаты.

Сегодня также сообщалось, что офицер ВВС Бразилии вез на саммит G20 39 кило кокаина.

Ранее претендент на пост премьера Британии признался, что употреблял кокаин.

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Источник: korrespondent.net