Зеленский переименовал АПУ в ОПУ

Официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента.

Пользователи Facebook, которые были подписаны на новости страницы АП, получили уведомления. что: "Страница Администрация президента Украины сменила название на Офис президента Украины".

Также на Офис президента Украины переименован страницу АП в Twitter, но также англоязычное название осталась еще в коде страницы (формулировка APUkraine - Администрация Президента Украины).

Страница Офиса Президента в Facebook - по ссылке, и страница в Twitter.

Ранее сообщалось, что Зеленский реорганизовал Администрацию президента, а сотрудников планирует увольнять.

Также Зеленский сообщил, что Администрация президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут художественный музей.

Зеленский назначил руководство Офиса Президента

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Источник: korrespondent.net