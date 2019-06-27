Самолет экстренно приземлился в Лондоне после сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбаи, Индия, в Ньюарк, США, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Станстед в Лондоне из-за сообщения о бомбе. Об э том сообщает CNN в четверг, 27 июня.

Истребители Королевских воздушных сил были подняты, чтобы перехватить самолет и сопровождать его в аэропорт.

Жители Дерби, города в 200 километрах от Лондона, сообщали, что слышали громкий взрыв около 10 часов утра по местному времени. Позже пресс-секретарь Королевских воздушных сил объяснил это тем, что истребители перемещались с ультразвуковой скоростью и извинился перед местными за неудобства.

На странице аэропорта в Twitter указано, что сейчас самолет находится на изолированной стоянке вдалеке от аэропорта. Работа аэропорта полностью восстановлена, а самолетом занимается местная полиция.

Напомним, что ранее в РФ произошла авария с пассажирским самолетом: есть жертвы.

Также, пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции.

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Источник: korrespondent.net