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27. 06. 2019

Акулы убили девушку на глазах у ее семьи

Американка умерла после атаки акул на Багамах. Об этом сообщает CNN в четверг, 27 июня.

Джордан Линдси был 21 год, она приехала на Багамы с семьей из Торранса, штат Калифорния. Они все вместе отправились заниматься сноркелингом (плавать под поверхностью воды в маске с дыхательной трубкой - ред.), но в 2 часа дня ее атаковали акулы.

Ее покусали за руки, за ноги и за ягодицы, а также откусили руку. Ее семья видела приближающихся акул и пыталась предупредить ее, но Джордан не услышала их вовремя.

Девушку вытащили из воды, но по дороге в местную больницу она скончалась. Она стала единственной жертвой нападения, и власти продолжат расследование. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов выпустило предостережение об акулах для купающихся.

Напомним, что ранее акула убила отдыхающего на Гавайях.

Огромная белая акула погибла в схватке с черепахой

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Источник: korrespondent.net

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