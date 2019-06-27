В Эстонии заговорили о выходе из ПАСЕ

Эстония должна приостановить свое членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как полномочия российской делегации там были полностью восстановлены. Об этом в четверг, 27 июня, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме, сообщает Postimees.

"Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали за возвращения российской делегации", - заявил Хельме.

Он также обвинил Европу в беспринципности и призвал усилить сотрудничество "с настоящими союзниками" Эстонии "в области безопасности в Восточной Европе" и послать Западной Европе мощный сигнал, "что государственно-правовой нигилизм неприемлем".

Напомним, накануне ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран также объявили демарш.

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Источник: korrespondent.net