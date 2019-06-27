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27. 06. 2019

Народный артист РФ умер после падения в оркестровую яму

В российском Саратове умер художественный руководитель местного театра юного зрителя, народный артист РФ Юрий Ошеров, который несколько дней назад получил травму при падении в оркестровую яму. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на областное министерство культуры.

"27 июня 2019 года умер Юрий Петрович Ошеров. Легендарный артист, режиссер, человек, вся жизнь которого была связана с Саратовским ТЮЗом", - указали в министерстве.

17 июня 2019 года Юрий Ошеров был госпитализирован в больницу. Художественный руководитель Театра юного зрителя во время репетиции упал в оркестровую яму. У него были диагностированы переломы ребер, сильный ушиб головы. Состояние оценивалось, как тяжелое.

Несколькими днями ранее умер актер Андрей Харитонов, сыгравший Овода.

Перед этим в США в возрасте 59 лет умер советский и российский актер Александр Кузнецов.

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Источник: korrespondent.net

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