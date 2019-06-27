Прецедент для отмены санкций. Пресса о РФ в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Резолюцию, предлагающую без каких-либо ограничений и дополнительных условий подтвердить полномочия российской делегации, не поддержали Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Они покинули заседание.

Делегаты этих стран решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, поскольку ассамблея "более заинтересована в защите благополучия агрессора, нежели жертв агрессии и репрессий".

Украинская делегация после голосования покинула ПАСЕ и заявила, что больше не будет участвовать в ее работе. Накануне Россия поставила ассамблее ультматум - если принимается хотя бы одна поправка, то ее делегация покидает орган. Корреспондент.net рассказывает о реакции в мире.

Деньги важнее принципов

DW, Германия

В течение нынешней сессии ПАСЕ складывалось впечатление, что желание влиятельных сил в ассамблее немедленно вернуть российскую делегацию любой ценой было так сильно, что они были готовы закрыть глаза на требования регламента, пренебрегать собственными же резолюциями и забыть об основополагающих принципах Совета Европы.

А голосование о подтверждении полномочий российской делегации, по замечанию латвийской депутата Линды Озола, стало моментом истины для ассамблеи...

В результате ассамблее было предложено подтвердить полномочия россиян без ограничений, призвав их оплатить взносы в бюджет СЕ и начать активное сотрудничество с мониторинговым органами ПАСЕ.

Упоминания об аннексии Крыма, войне в Донбассе и Грузии в документе стыдливо спрятали за безликими номерами резолюций, посвященных этим драматическим событиям, призывая РФ "выполнить все рекомендации"...

Докладчик по этому вопросу, председатель мониторингового комитета, британский депутат-консерватор сэр Роджер Гейл заявил, что "некоторые из тех, кто сидит сейчас в президиуме, сегодня говорили мне, что деньги нам нужны больше, чем принципы".

Для Киева это страшный символ

La Croix, Франция

Страшный символ для Украины, поскольку речь идет о первых санкциях, связанных с аннексией Крыма, которые были отменены Европой, несмотря на то, что полуостров по-прежнему контролируется Россией и часть Донбасса остается под властью сепаратистских группировок, находящихся под надзором Москвы.

Президент Владимир Зеленский "разочарован", но для многих украинцев этот стало настоящим предательством со стороны Европы. Курс Украины в ЕС с 2014 года стал почти несменяемым консенсусом, напоминает автор.

У Европы сдают нервы перед Россией

Wall Street Journal, США

Америку часто укоряют за скептическое отношение к международным институтам, однако эти организации часто сами доказывают правоту США.

Россия возвращается в Совет Европы, который называет себя "ведущей правозащитной организацией на континенте". Таким образом, Евросоюз впервые с 2014 года отказался от серьезных санкций против России.

За восстановление России в правах проголосовали все депутаты ПАСЕ из Турции - этой примерной защитницы прав человека.

Но и пять из семи голландских представителей тоже поддержали предложение о возвращении России в ПАСЕ. На прошлой неделе следствие по MH17 назвало имена трех россиян, которых подозревают в крушении Боинга.

Зеленскому не удалось убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона выступить против восстановления России в правах.

Может быть, они надеются, что такая оливковая ветвь заставит ее лучше себя вести. Но Совет Европы существует для того, чтобы защищать права человека, власть закона и демократию, а не заниматься умиротворением диктаторов.

Против некоторых российских делегатов в ПАСЕ в настоящее время действуют санкции Евросоюза. Но это не изменило мнение большинства, которое вернуло им право голоса.

Американские и европейские санкции привели Россию к ее экономической изоляции, россияне все больше недовольны Путиным. Но Кремль по-прежнему вмешивается в европейские выборы, а его агенты в прошлом году отравили британцев в Солсбери.

Путин делает ставку на то, что у Запада со временем сдадут нервы, и возможно, он окажется прав.

Раболепие перед Россией

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

Решение о лишении права голоса в ПАСЕ отменили с раболепием, которое нельзя не заметить.

Само вступление России в ПАСЕ, которое объединяет правовые государства, в 1996 году вызывает вопросы. Сторонники надеются, что членство в организации оказывает сдерживающий эффект на Россию. Кроме того, ПАСЕ может стать удобной площадкой для переговоровю

Противники, наоборот, придают большее значение опасности потери Советом Европы своего авторитета из-за того, что государства вроде России являются частью объединения.

Ситуация с Россией и Турцией показывается, что у Совета Европы есть небольшое влияние на своих членов, чтобы помешать развитию авторитарных тенденций.

Но для многих россиян, испытавших на себе несправедливость российской юстиции, Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на всех членов СЕ, является последней надеждой.

Одного только этого обстоятельства достаточно для того, чтобы вернуть Россию в Совет Европы, даже если в изначальной причине санкции, аннексии Крыма, ничего не изменилось.

И все же тяжело понять то, что для возвращения права голоса России не пришлось делать никаких уступок - более того, она даже получила дополнительные послабления со стороны Совета Европы.

Попытка улучшить отношения между Советом Европы и Россией понятна, но то, насколько раболепно это было сделано, не только оставляет неприятное чувство, но и подрывает авторитет организации.

Серьзный удар по Совету Европы

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

Возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ означает конец этой организации, предупредили украинские депутаты. Это утрированный, но не ложный вывод. Задача Совета Европы как старейшей европейской организации государств состоит в контроле над соблюдением прав человека.

Какой авторитет будет у этой организации, если вооруженная агрессия одного из ее членов против другого останется без последствий в рамках ее собственных институтов? Санкции против России были сняты, при том что Москва не пошла ради этого ни на какие заметные уступки.

Конфликт в ПАСЕ: реакция политиков

Причины, по которым члены российской делегации в ПАСЕ пять лет назад были лишены права голоса, не устранены. При этом к ним добавились новые случаи нарушения принципов Совета Европы.

Поэтому возвращение российских депутатов в ассамблею может стать ударом, от которого Совет Европы быстро не оправится...

Германия играет особую роль в нынешнем фатальном развитии событий. Внешняя политика ФРГ, направленная на то, чтобы оставить Россию в Совете Европы, откатилась назад к, как казалось, уже устаревшей модели отношений с Москвой, при которой уступки путают с диалогом.

Диллема между твердостью и правами россиян

Le Monde, Франция

Многие российские оппозиционные деятели критикуют европейскую "капитуляцию", как, например член совета правозащитного центра Мемориал Олег Орлов, бывший диссидент, который осудил решение, вступающее в противоречия с ценностями Совета Европы и его собственных резолюций, без какой-либо компенсации со стороны Кремля.

"По сути, такой образ действий явится самоубийством Совета Европы как организации, отстаивающей то, что называется "европейскими ценностями"... С моей точки зрения, это история не про предательство, а про трагическое заблуждение", - цитирует его газета.

"Другой бывший диссидент, Александр Подрабинек, также пишет в социальных сетях: "Решение ПАСЕ о реформе, позволяющей российской делегации вернуться со всеми полномочиями, это солидное вложение в топку войны - нынешней холодной и, увы, завтрашней горячей".

Автор доклада, на котором была основана резолюция, бельгийка Петра де Суттер, сама упоминала о "дилемме" между необходимой твердостью в отношении государства и защитой его граждан.

За 20 лет в ЕСПЧ поступило более 160 тысяч обращений россиян - больше, чем из любой другой страны. В подавляющем большинстве случаев ЕСПЧ осудил Москву за нарушение конвенции по правам человека.

Почему сейчас и почему ПАСЕ

Nowa Europa Wschodnia, Польша

Решение о возвращении России всех прав в ПАСЕ столь же возмутительно с моральной точки зрения, как понятно с политической.

Оно стало результатом значительных усилий РФ, направленных на выход из международной изоляции, в которую она попала после 2014 года, а также шагов части стран-членов организации, желающих вернуть отношения с россиянами в формате business as usual..., особенно если вспомнить Северный поток-2.

Нужно задуматься над двумя вопросами: почему решение по России появилось именно сейчас, и почему именно на площадке Совета Европы.

Выборы президента Украины стали символом завершения постреволюционной эпохи и неважно, сможет ли Зеленский вопролить идею о проведении референдума на тему мирных переговоров с РФ, поскольку война на Донбассе стала постоянным элементом современной международной обстановки в Европе.

Сейчас стало звучать мнение, что нормализация отношений с Москвой позволит снизить напряженность в Европе, а слоган "engage Russia" (привлекай Россию) вновь начал обретать популярность.

Совет Европы выглядит для этой цели удобной площадкой потому, что это не настолько же узнаваемая "марка", как Евросоюз или НАТО, а также потому, что среди его членов есть государства, которые не входят в состав этих двух организаций, а одновременно благосклонно относятся к Кремлю.

Прецедент для отмены санкций

Bloomberg, США

Вот и возник прецедент для отмены антироссийских санкций, введенных за аннексию Крыма, пишет обозреватель агентства Леонид Бершидский.

Можно спорить о разумности решения лишить ее этих прав, но вернули ей это право явно по неверным причинам. Это не очень хороший пример для других организаций и стран, подвергших Россию санкциям...

В состав ПАСЕ входят законодатели из стран-членов. Ассамблея проводит недельные заседания четыре раза в год, собираясь в Страсбурге. Никаких решений планетарного значения эта организация не принимает, но она объединяет тех, кто пишет законы в ЕС и соседних с ним странах.

Это форум и клуб, членство в котором означает для страны признание своей европейской принадлежности, пусть даже она не отвечает требованиям приема в ЕС...

Поэтому, когда ПАСЕ проголосовала за лишение России права голоса, российское правительство не захотело спускать это на тормозах. Российская делегация покинула заседание ассамблеи.

Кремль пригрозил выйти из Совета Европы и игнорировать постановления ЕСПЧ. Но самое страшное для ПАСЕ, привыкшей к шикарному бюджету (на 2019 год он составляет 416 миллионов евро), заключалось в том, что Россия урезала свои крупные финансовые взносы...

Есть подозрения, что поскольку ПАСЕ в этом году запланировала выделить своим руководящим органам 67,2 миллиона евро, деньги стали важной причиной, по которой ПАСЕ уступила российскому давлению...

Явная финансовая подоплека решения о возвращении России в ПАСЕ стала пятном на репутации Совета Европы, и это помешает проведению содержательных переговоров с Кремлем, которых, по их словам, хотят Меркель и Макрон...

Поэтому созданный ПАСЕ прецедент очень неоднозначен для ЕС. Даже если антироссийские санкции никак не меняют поведение Кремля, они как минимум показывают, какую позицию в данном вопросе занимает Европа.

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Источник: korrespondent.net