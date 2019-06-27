Бахмутский завод "Вистек" просит остановить "маски-шоу"

Администрация Частного акционерного общества "Машиностроительный завод "ВИСТЕК", идентификационный код 31226457, Донецкая область,. Бахмут, сообщает, что сегодня, 27.06.2019, работники Службы безопасности Украины неправомерно и безосновательно провели вмешательство в хозяйственную деятельность Общества, устроили" маски-шоу "и фактически заблокировали деятельность и производственный процесс Завода. ЗАО" МЗ "ВИСТЕК" обеспечивает город, на территории которого проводилась АТО, 500 рабочими местами, пишет "Униан".

Завод является крупнейшим производителем специальных высокопрочных калиброванных цепей, предназначенных для применения в машинах и оборудовании горной, цементной промышленности, для конвейерного транспорта и др. Администрация Завода обращается к руководству страны, лично к Президенту с просьбой остановить вмешательство СБУ в хозяйственную деятельность предприятия, не позволить работникам СБУ уничтожить трудовой коллектив Завода, который является значимым налогоплательщиком в зоне АТО, и направить действия СБУ во исполнение ее прямой функции - защита национальных интересов страны, а не нанесение ущерба экономике страны.

ЗАО "МЗ" ВИСТЕК "за последние три года столкнулся со значительными финансовыми убытками, которые были обусловлены проведением на востоке Украины АТО, введением запрета поставки своей продукции на временно оккупированных территориях, и, как следствие, уменьшением объемов производства и доходов больше, чем в 3 раза.

Ситуация на ЧАО "МЗ" ВИСТЕК "в последнее время действительно напряженная - существует задолженность по заработной плате за несколько месяцев, предприятие работает неполную рабочую неделю. 25 июня на заводе состоялось собрание, организованные по инициативе профсоюзного комитета, трудового коллектива и руководства завода. Директор предприятия пояснил , события привели к такому состоянию и заверил людей, что он делает все от него зависящее, чтобы как можно быстрее выйти из сложной ситуации ситуации.

24 июня на предприятии начали погашать задолженность по зарплате, составлен график полного погашения задолженности до 24 июля. Это устроило и работников, и профком, и руководство. Идет интенсивный поиск заказов для загрузки производства. Но ... через 2 дня после достижения договоренностей вмешалась СБУ с обысками, и остановила работу завода по незаконным основаниям, резко обострило и без того сложную ситуацию. Что конкретно ищут? Какие службы подвергаются жесткому прессингу? С какой целью проводятся эти мероприятия? Ответов пока у нас нет. Есть предположения. С учетом того, что происходит, даже не зная подробностей, можно утверждать, что от подобных действий силовиков вряд ли реальная польза завода. Волей-неволей напрашивается вопрос: а не заказной этот "наезд"?

Источник: korrespondent.net