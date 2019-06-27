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27. 06. 2019

Жителю Чернигова выписали штраф за съеденный бюллетень

Суд Чернигова признал виновным мужчину в сокрытии избирательного бюллетеня, который он потом съел. Мужчина должен заплатить 2550 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской прокуратуры.

Как сообщается, 21 апреля 2019 житель Чернигова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в помещение одного из избирательных участков города и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

В дальнейшем мужчина зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования его остановили члены участковой избирательной комиссии. Избиратель ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень, что и сделал.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать за одного из кандидатов.

Приговором Новозаводского районного суда Чернигова от 25.06.2019 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "сокрытие избирательного бюллетеня".

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть бюллетень.

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Источник: korrespondent.net

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