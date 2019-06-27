Новая встреча Трампа и Путина. О чем поговорят

Дональд Трамп и Владимир Путин проведут очередную двустороннюю встречу. На этот раз переговоры состоятся в Японии в рамках саммита Большой двадцатки.

Трамп рассчитывает “на очень хороший разговор”. Собираются обсудить стороны и ситуацию в Украине.

Чего ожидать от американо-российских переговоров, разбирался Корреспондент.net.

Тем много

Ориентировочно встреча начнется в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени, на нее отведен примерно час.

Лидеры побеседуют в присутствии делегаций, с каждой из сторон будет по 4-5 представителей.

Среди тем, по словам российской стороны, будут вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии, Афганистане, в Венесуэле, на востоке Украины. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему.

США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Перед поездкой в Японию Трамп отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

EPA

Украинский вопрос

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков) там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Эксперт Украинского института будущего Илья Куса считает, что у США и России действительно достаточно поводов, чтобы комплексно договариваться.

"Это и ядерное оружие, и газ, и Украина, Сирия, санкции и и т.п. Вопрос в том, насколько сейчас, в данных условиях, возможна такая комплексная договоренность. Трамп, возможно, и хотел бы ее, но может ли он пойти на компромиссы в условиях стартовавшей в США предвыборной кампании? Насколько ему сейчас будет выгодно или не выгодно идти на какие-то "договорняки" с Путиным, который непопулярен в американском обществе?" – отметил эксперт.

Негатив в США

"Каждый раз, когда президент Трамп встречается с президентом Путиным, после встречи поднимается большая внутренняя (в США) негативная волна", - отмечает аналитик Центра стратегических и международных исследований Гетер Конли.

"Частично это из-за полного отсутствия прозрачности относительно тем обсуждений и повестки дня", - констатировала она.

В США уже было несколько скандалов после встреч Трампа и Путина. Президента США обвиняли в сокрытии их деталей, даже пытались допросить его помощников и переводчиков.

Не всегда успешно

Ранее Трамп уже отменял встречу с российским коллегой из-за того, что Россия не вернула захваченные корабли Украине и не освободила моряков.

30 ноября – 1 декабря 2018 года саммит G20 проходил в Буэнос-Айресе. Встреча Трампа и Путина на этом форуме планировалась, но отменилась из=за событий в Черном море.

Но в этом году президенты уже больше часа разговаривали по телефону.

Источник: korrespondent.net