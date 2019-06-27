В Казахстане потушили пожар на складе боеприпасов в городе Арысь, ситуация находится под контролем. Об этом сказал глава Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщает Интерфакс в четверг, 27 июня.

Отмечается, что в городе продолжаются работы по разминированию. Они выполнены на 65%. До завершения работ жителей в город не пустят.

"Развернуты и работают 45 групп разминирования, две подрывные команды общей численностью 500 человек. За три дня очистки территории города от взрывоопасных предметов были изъяты и перевезены для уничтожения более шести тысяч фрагментов боеприпасов", – сказал замминистра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев.

Все население города, примерно 43 тысячи человек, эвакуировали в первый же день, 39 тысяч человек покинули Арысь самостоятельно, домой их не пускали из-за риска взрывов боеприпасов, разлетевшихся по всему городу.

Власти обещали восстановить поврежденные и разрушенные дома за месяц.

Также сообщается, что утром 27 июня жители Арыси начали митинг в Шымкенте, требуя, чтобы им там построили жилье и выделили участки. По их мнению, в Арыси жить небезопасно. Численность митинга быстро выросла до нескольких сотен человек. Позже они перешли на центральную городскую площадь после переговоров с Шукеевым, который пытался их успокоить. На площади они продолжили требовать, чтобы им выделили новое жилье, а документы на него оформили в течение месяца.

Напомним, 24 июня в городе Арысь начались взрывы на складе боеприпасов Минобороны Казахстана. По последним данным, три человека погибли и 165 пострадали.

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Источник: korrespondent.net