Сепаратисты завершили первый этап отвода сил

В районе Станицы Луганской завершился первый этап отвода подразделений "ЛНР". Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что сепаратисты отвели личный состав и технику от пешеходного моста.

"Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов. В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано", - сообщают в штабе.

Командование ООС также уточняет, что пока процесс разведения сторон не будет завершен, резервные подразделения в Станице Луганской останутся в полной боевой готовности. В случае, если сепаратисты не продолжат отвод подразделений, украинские войска вернутся на прежние позиции.

Работа КПВВ продолжается в штатном режиме.

Напомним, на Донбассе согласовали разведение сил. Оно будет происходить в течение трех дней - с 26 по 28 июня.

В штабе ООС позже сообщили, что разведение сил на Донбассе не ослабляет оборону. Некоторые подразделения ВСУ сменили расположение в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

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Источник: korrespondent.net