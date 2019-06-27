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27. 06. 2019

В Одессе и Харькове "заминировали" аэропорт и вокзал

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва сразу на восьми объектах в Одессе, в том числе морском торговом порту. 

"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании четырех отелей, морского торгового порта, аэропорта и авто- и железнодорожного вокзалов. Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - отметили в ГУНП.

Харьковские правоохранители проверяют очередное сообщение о минировании различных объектов. Об этом рассказали в отделе коммуникации областного управления полиции.

По данным силовиков, злоумышленники заявили о бомбах, заложенных в Харьковском национальном университете имени Каразина, помещениях пяти отелей, а также на территории железнодорожного вокзала и аэропорта.

По указанным адресам выехали кинологи, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Сейчас полиция эвакуирует граждан, а также осматривает здания и прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют железнодорожный вокзал в Киеве после сообщения о заминировании.

В Украине "заминировали" ряд аэропортов и вокзалов

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Источник: korrespondent.net

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